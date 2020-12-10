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10 декабря 2020, 13:05 6

В Кривом Роге чиновники горсовета и предприниматели разворовали 6 млн гривен из бюджета

10 декабря 2020, 13:05 6
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На Днепропетровщине правоохранители раскрыли преступную схему по хищению и легализации средств. Подозрение сообщили должностному лицу Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В течение 2019-2020 злоумышленники вносили неправдивые сведения в акты выполненных работ по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории г. Кривой Рог.

Руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и директор частного предприятия привлекли к преступлению еще 4-х человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия. Вместе они необоснованно завысили стоимость использованных стройматериалов более чем вдвое.

Проведено 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков стройматериалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.

Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, подтверждающие противоправную деятельность участников группы. Задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 миллионов гривен. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ.

Полученные средства впоследствии злоумышленники легализовали путем приобретения дорогостоящих автомобилей премиумкласса. Автомобили общей стоимостью почти 5 миллионов гривен тоже изъяты.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине разоблачили схему хищения 19 миллионов на строительстве больниц и школ.

чиновники преступление хищение горсовет Кривой Рог
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