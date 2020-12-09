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09 декабря 2020, 16:15 25

В МВД рассказали, сколько коррупционных правонарушений выявили в течение этого года

09 декабря 2020, 16:15 25
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Сумма убытков за уличенными уголовными правонарушениями составляет более 2 миллиардов гривен
Сумма убытков за уличенными уголовными правонарушениями составляет более 2 миллиардов гривен
Фото из открытых источников
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В 2020 году Нацполиция разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

"С начала этого года полицейские выявили свыше 14 тысяч коррупционных правонарушений. Сейчас сообщено о подозрении 2821 служащему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства за совершенными 3180 уголовными коррупционными правонарушениями. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации.

Сумма ущерба составляет более 2 миллиардов гривен. Сейчас обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 миллиона гривен.

Кроме того, среди уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже завершено, 563 – совершенных в бюджетной сфере. Также 224 коррупционные правонарушения – в финансово-кредитной системе, 109 – в сфере земельных отношений, 77 – в банковской системе, 76 - в сфере транспорта, 62 – в сфере здравоохранения.

Напомним, на Херсонщине поймали на взятке налоговика.

Украина полиция коррупция правоохранители
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