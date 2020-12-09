В нескольких регионах Украины шахтеры вышли на забастовку

Также в Киеве возле Кабмина проходит акция протеста горняков с требованиями погасить 143 млн грн задолженности

Также в Киеве возле Кабмина проходит акция протеста горняков с требованиями погасить 143 млн грн задолженности

Фото: Facebook

Сегодня, 9 декабря, горняки шахт Волыни, Львовской области и в Донецкой области прекратили работу, люди вышли на акцию протеста из-за долгов по зарплате.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Так, в г. Нововолынск горняки второй смены шахты "Бужанская" со вчерашнего дня остаются под землей – отказываются выехать из шахты. На шахте "№ 9 Нововолынская" работники первой смены отказались спускаться в шахту и организованно двигаются в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь".

На Львовщине 75 горняков третьей смены шахты "Лесная" ГП "Львовуголь" спустились в шахту, но отказываются приступать к работе.

На Донетчине с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" ГП "Селидовуголь"). Также на шахте "Капитальная" в г. Мирноград шахтеры окончательно прекратили все работы. На этот момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета.

Также Волынец сообщил, что в Киеве возле здания Кабинета Министров проходит акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованиями погасить 143 млн грн задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК".

Напомним, 8 декабря в Донецкой области шахтеры вышли на акцию протеста.