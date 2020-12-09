Янукович не имеет права присутствовать на заседании относительно его ареста,— прокурор
По процедуре Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар и попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение этого ходатайства, утверждает прокурор.
Об этом сказал прокурор по делу Алексей Донской в комментарии Общественному радио, передает RegioNews.
Донской сказал, что по той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.
Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождение Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий, - сказал Донской.
Он добавил, что если Янукович появится через видеоконференцию, то прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре.
Напомним, ранее сообщалось, что Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста.