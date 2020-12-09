Янукович не имеет права присутствовать на заседании относительно его ареста,— прокурор

Прокурор по делу Алексей Донской назвал ходатайство адвоката Януковича "просто пиаром"

Прокурор по делу Алексей Донской назвал ходатайство адвоката Януковича "просто пиаром"

Фото из открытых источников

По процедуре Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар и попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение этого ходатайства, утверждает прокурор.

Об этом сказал прокурор по делу Алексей Донской в комментарии Общественному радио, передает RegioNews.

Донской сказал, что по той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождение Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий, - сказал Донской.

Он добавил, что если Янукович появится через видеоконференцию, то прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста.