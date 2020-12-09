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09 декабря 2020, 14:37 6

Янукович не имеет права присутствовать на заседании относительно его ареста,— прокурор

09 декабря 2020, 14:37 6
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Прокурор по делу Алексей Донской назвал ходатайство адвоката Януковича "просто пиаром"
Прокурор по делу Алексей Донской назвал ходатайство адвоката Януковича "просто пиаром"
Фото из открытых источников
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По процедуре Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар и попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение этого ходатайства, утверждает прокурор.

Об этом сказал прокурор по делу Алексей Донской в комментарии Общественному радио, передает RegioNews.

Донской сказал, что по той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка любым образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни один из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождение Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий, - сказал Донской.

Он добавил, что если Янукович появится через видеоконференцию, то прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста.

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