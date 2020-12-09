Кравчук заявил о "тупике" в переговорах с РФ

Украинская сторона вскоре может перейти к "плану Б"

Украинская сторона вскоре может перейти к "плану Б"

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что переговоры с Российской Федерацией по Донбассу заходят в тупик.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б", - добавил Кравчук.

Отмечается, что Кравчук намерен предложить России отложить дорожные карты и сосредоточиться на выполнении уже согласованный решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны, он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.

Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя", - заявил Кравчук.

Как один из шагов давления рассматривается наложение новых санкций на Россию, в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские договоренности невозможно выполнить, и полагается на переговоры в "нормандском формате".