Украина в годовщину "нормандского" саммита обозначила следующие шаги по Донбассу

Встреча лидеров "нормандского формата" состоялась 9 декабря 2019 года

Встреча лидеров "нормандского формата" состоялась 9 декабря 2019 года

Офис президента

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе очертила перечень следующих шагов для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Facebook по случаю годовщины Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата", пишет RegioNews.

Указывается, что выполнение договоренностей лидеров "нормандской четверки", как и всего пакета Минских соглашений, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования "российско-украинского вооруженного конфликта" и восстановления мира на Донбассе.

В течение этого года украинская делегация для участия в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных Президентом Украины на пути продвижения по этапам мирного урегулирования.

"Благодаря активизации деятельности Трехсторонней контактной группы как важного консультативного механизма имплементации Минских соглашений и принятию в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня стабилизировалась ситуация с безопасностью в зоне конфликта, что, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, имело следствием существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Украинская делегация в ТКГ напомнила, что в декабре 2019 года и апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, благодаря которым удалось вернуть из плена многих украинцев.

Кроме того, украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования, осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

"Следующими шагами мы видим: дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,

обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,

открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения,

выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),

продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, когда может состояться встреча "нормандской четверки".