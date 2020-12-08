Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании относительно его ареста

Об этом сообщил адвокат Януковича

Об этом сообщил адвокат Януковича

Фото из открытых источников

В среду, 9 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения по делу Майдана.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook, передает RegioNews.

Бывший президент требует обеспечить его личное участие по відеосвязи в повторном рассмотрении ходатайства Офиса Генпрокурора, поскольку предыдущее решение Печерского райсуда было отменено.

Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие, - заявил адвокат.

Также защитник отметил, что к судебному процессу необходимо привлечь "свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, - так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко и Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других".

Он сообщил, что суду буду переданы для публичного изучения 15 томов материалов, что, по его словам, "подтверждают причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц-представителей постмайданной власти".

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе Генпрокурора признали, что разбирательство по "делам Майдана" в судах затягивается.