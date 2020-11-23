В Ровно мэром города избрали Александра Третьяка
Во втором туре выборов мэра Ровно победу одержал кандидат от партии "Европейская Солидарность" и ректор Ровенской духовной семинарии Александр Третьяк.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии, передает RegioNews.
По состоянию на 10:40 понедельника городская ТИК закончила обработку всех протоколов и пересчет на нескольких участках.
За Третьяка проголосовал 27 451 избиратель (50,25%).
Его конкурента, председателя общественной организации "Ровно вместе" Виктора Шакирзяна поддержали 26 057 избирателей (47,7%).
Испорченными назвали 2,02% бюллетеней, то есть 1106 штук.
Предыдущий мэр города Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета.
Напомним, согласно результатам экзит-пола, победу на выборах одержал Виктор Шакирзян.
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