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23 ноября 2020, 13:16 784

В Ровно мэром города избрали Александра Третьяка

23 ноября 2020, 13:16 784
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В первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%
В первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%
Фото: Facebook
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Во втором туре выборов мэра Ровно победу одержал кандидат от партии "Европейская Солидарность" и ректор Ровенской духовной семинарии Александр Третьяк.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии, передает RegioNews.

По состоянию на 10:40 понедельника городская ТИК закончила обработку всех протоколов и пересчет на нескольких участках.

За Третьяка проголосовал 27 451 избиратель (50,25%).

Его конкурента, председателя общественной организации "Ровно вместе" Виктора Шакирзяна поддержали 26 057 избирателей (47,7%).

Испорченными назвали 2,02% бюллетеней, то есть 1106 штук.

Предыдущий мэр города Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета.

Напомним, согласно результатам экзит-пола, победу на выборах одержал Виктор Шакирзян.

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