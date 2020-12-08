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08 декабря 2020, 14:36 349

На Ровенщине медики перекрыли дорогу, требуя задолженной зарплаты

08 декабря 2020, 14:36 349
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Протестуют работники областной психбольницы в Остроге
Протестуют работники областной психбольницы в Остроге
Фото с Facebook-страницы Юрия Ягодки
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На акцию протеста в г. Острог на Ровенщине вышли работники областной психиатрической больницы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Острожского городского головы Юрия Ягодки.

Несколько десятков работников медучреждения перекрыли дорогу на улице Независимости и непрерывно двигаются по пешеходному переходу. Таким образом люди хотят привлечь внимание чиновников к многомесячной задержке с выплатой зарплаты в психбольнице.

Працівники комунального закладу "ОСТРОЗЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ перекрили проспект...

Posted by Юрій Ягодка on Tuesday, December 8, 2020

На место выехала рабочая группа из представителей областного Управления здравоохранения для поиска путей решения данной проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 ноября на Волыни медики перекрыли трассу из-за долгов по зарплате.

протест медицина зарплаты Ровенская область психбольница
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