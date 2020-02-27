Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали в эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.
Как отмечается, первую партию биоматериала были переданы самолетом в Киев 22 февраля с.г. Следующий забор биологического материала в эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.
Напомним, по состоянию на 24 и 26 февраля эвакуированные из-за эпидемии коронавируса с китайской провинции Ухань украинцы чувствовали себя хорошо, у них не было обнаружено никаких признаков опасного заболевания.
20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине. А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
- 09:04 27 февраля Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов
- 08:51 27 февраля Ющенко лишили докторской степени за плагиат
- 08:21 27 февраля Первый украинец в Италии заболел на коронавирус - СМИ
- 08:12 27 февраля На Донбассе боевики 10 раз нарушили тишину
- 19:47 26 февраля Украина запросила у МИД РФ больше данных о задержанных украинцах-"наркоторговцах"
- 19:35 26 февраля Ситуация на Донбассе: боевики семь раз били по нашим позициям
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве