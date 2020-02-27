Все эвакуированные в Новые Санжары здоровы - Данилов

Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019

Фото: facebook/rnbou

Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодня, 27 февраля, не болен коронавирусом COVID-2019

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали в эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус. Как отмечается, первую партию биоматериала были переданы самолетом в Киев 22 февраля с.г. Следующий забор биологического материала в эвакуированных - в воскресенье, 1 марта. Напомним, по состоянию на 24 и 26 февраля эвакуированные из-за эпидемии коронавируса с китайской провинции Ухань украинцы чувствовали себя хорошо, у них не было обнаружено никаких признаков опасного заболевания. 20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары” на Полтавщине. А в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

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