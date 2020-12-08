В Google рассказали, каких политиков чаще всего искали украинцы в сети

Единственным украинским политиком в рейтинге оказался Геннадий Кернес

Единственным украинским политиком в рейтинге оказался Геннадий Кернес

Фото: из открытых источников

Самый популярный поисковый сервис Google провел анализ поисковых запросов украинцев за 2020 год и представил рейтинг самых популярных из них.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УП. Життя".

Так, чаще всего украинцы искали информацию о коронавирусе и связанные с ним вопросы. В частности, украинцам было интересно:

что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня;

как сшить маску;

как сделать антисептик для рук;

как лечить коронавирус;

как вернуть обоняние.

Среди ТОП-10 персон, о которых украинцы искали информацию в сети были такие мировые политики, как Дональд Трамп, Джо Байден и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Единственным украинским политиком в рейтинге оказался переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кроме того, украинцы искали информацию о таких персон, как Алексей Навальный, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Артем Дзюба и Билли Айлиш. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было про актера Бориса Клюева, баскетболиста Коби Брайанта и писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Поймать Кайдаша" и фэнтези "Ведьмак".

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик.

Ранее сообщалось, что друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.

Напомним, 9 декабря сессия горсовета Харькова пройдет без Кернеса: что в повестке дня.