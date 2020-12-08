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08 декабря 2020, 15:29 7

В Google рассказали, каких политиков чаще всего искали украинцы в сети

08 декабря 2020, 15:29 7
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Единственным украинским политиком в рейтинге оказался Геннадий Кернес
Единственным украинским политиком в рейтинге оказался Геннадий Кернес
Фото: из открытых источников
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Самый популярный поисковый сервис Google провел анализ поисковых запросов украинцев за 2020 год и представил рейтинг самых популярных из них.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УП. Життя".

Так, чаще всего украинцы искали информацию о коронавирусе и связанные с ним вопросы. В частности, украинцам было интересно:

  • что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня;
  • как сшить маску;
  • как сделать антисептик для рук;
  • как лечить коронавирус;
  • как вернуть обоняние.

Среди ТОП-10 персон, о которых украинцы искали информацию в сети были такие мировые политики, как Дональд Трамп, Джо Байден и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Единственным украинским политиком в рейтинге оказался переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кроме того, украинцы искали информацию о таких персон, как Алексей Навальный, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Артем Дзюба и Билли Айлиш. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было про актера Бориса Клюева, баскетболиста Коби Брайанта и писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Поймать Кайдаша" и фэнтези "Ведьмак".

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик.

Ранее сообщалось, что друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.

Напомним, 9 декабря сессия горсовета Харькова пройдет без Кернеса: что в повестке дня.

коронавирус украинцы соцсети интернет Геннадий Кернес
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