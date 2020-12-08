В Запорожье объявили о дате первой сессии областного совета

Она состоится уже в этом месяце

Она состоится уже в этом месяце

Фото: из открытых источников

Запорожский областной совет соберется на первую сессию 11 декабря этого года. Отмечается, что начало сессии назначено на 14 часов дня.

Как сообщает RegioNews, дату первой сессии назначила на вечернем заседании областная территориальная избирательная комиссия. На сессии будут объявлены результаты выборов депутатов Запорожского областного совета восьмого созыва, после чего народные избранники приобретут депутатские полномочия. Всего в областном совете нового созыва будет работать 84 депутата, которые будут представлять семь политсил. Напомним, Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья.

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