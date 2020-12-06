10:29  06 декабря
В Украине зафиксировали более 11,5 тысяч новых больных COVID-19
11:41  06 декабря
В Кривом Роге на выборах мэра зафиксировали первые нарушения
10:06  06 декабря
На Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2020, 11:12 15

Зеленский пообещал не сокращать финансирование украинской армии

06 декабря 2020, 11:12 15
Читайте також українською мовою
Президент планирует наращивать боеспособность военно-морского флота и армии
Президент планирует наращивать боеспособность военно-морского флота и армии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По словам президента Украины Владимира Зеленского, финансирование украинской армии в будущем не сократится ни на гривну, несмотря на сложные времена.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины получат новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на сложные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", - заверил Зеленский.

Как отметил президент, в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями и проводит масштабную за амбициями реформу обороны.

Кроме этого, наша цель – наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений", - добавил президент.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины".

армия президент Владимир Зеленский реформа оборона бюджет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »