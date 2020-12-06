Зеленский пообещал не сокращать финансирование украинской армии

Президент планирует наращивать боеспособность военно-морского флота и армии

Президент планирует наращивать боеспособность военно-морского флота и армии

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, финансирование украинской армии в будущем не сократится ни на гривну, несмотря на сложные времена.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины получат новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на сложные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", - заверил Зеленский.

Как отметил президент, в этом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями и проводит масштабную за амбициями реформу обороны.

Кроме этого, наша цель – наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры. Это места постоянной дислокации военно-морских частей, построение новых баз и учебных заведений", - добавил президент.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что на Донбассе снова неспокойно: боевики шесть раз нарушили режим "тишины".