В Житомирской области СБУ разоблачила конвертцентр на 200 миллионов

Злоумышленники переводили средства в наличные через 25 подставных ФЛП

Злоумышленники переводили средства в наличные через 25 подставных ФЛП

Фото: СБУ

В Житомирской области работники СБУ разоблачили межрегиональный конвертационный центр, с помощью которого злоумышленники вывели в тень почти 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, конвертационный центр организовали два крупных производителя сельскохозяйственной продукции.

Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. С их помощью они легализовали деньги, полученные от продажи продукции, которая не попадала в официальную документацию. Обналичивали деньги злоумышленники через 25 подставных ФЛП", - говорится в сообщении.

В течение 2018-20 годов они вывели в тень почти 200 миллионов гривен, точную сумма убытков следователи еще устанавливают.

В ходе обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона гривен, более 20 печатей фиктивных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, документы и черновики", - добавили в СБУ.

Продолжается процесс ареста счетов фирм, задействованных в схеме, и имущества фигурантов для возмещения ущерба государству.

Напомним, на Ровенщине руководство лесхоза подозревают в махинациях на 6 миллионов.