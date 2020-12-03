16:57  03 декабря
В Украине хотят по новому механизму устанавливать тарифы на коммуналку
15:59  03 декабря
Зеленский назначил Гамалия председателем Хмельницкой ОГА
18:10  03 декабря
Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы: Сегодня уже семь раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 18:22 2

В Украине могут ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета

03 декабря 2020, 18:22 2
Читайте також українською мовою
Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381
Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381
Facebook
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада может ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета. Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Законопроект поддержали 309 народных депутатов.

Штрафы хотят ввести за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращения/запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на такое обращение/запрос.

За несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение будут наказывать штрафом для должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-425 гривен).

Повторное совершение такого нарушения в течение года повлечет штраф для должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов (425-850 гривен).

Несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатский запрос в свою очередь хотят наказывать штрафом от 100 до 250 необлагаемых минимумов (1700-42500 гривен).

А повторное совершение нарушения предусматривает штраф от 250 до 400 таких минимумов (4250-6800 гривен).

Напомним, сегодня Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.

Украина Верховная Рада нардеп парламент депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук: Местные кланы десятилетиями выкачивают ресурсы из области
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »