В Украине могут ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета

Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381

Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381

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Верховная Рада может ввести штрафы за невыполнение требований депутата местного совета. Нардепы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект №3381.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Законопроект поддержали 309 народных депутатов.

Штрафы хотят ввести за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращения/запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на такое обращение/запрос.

За несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение депутата местного совета, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение будут наказывать штрафом для должностных лиц от 10 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-425 гривен).

Повторное совершение такого нарушения в течение года повлечет штраф для должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов (425-850 гривен).

Несоблюдение сроков предоставления ответа на депутатский запрос в свою очередь хотят наказывать штрафом от 100 до 250 необлагаемых минимумов (1700-42500 гривен).

А повторное совершение нарушения предусматривает штраф от 250 до 400 таких минимумов (4250-6800 гривен).

Напомним, сегодня Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.