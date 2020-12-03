В Украине хотят по новому механизму устанавливать тарифы на коммуналку

Соответствующий закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика

Соответствующий закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика

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Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

За документ проголосовали 240 нардепов, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина". В законе прописано, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное. Также предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов). В профильном комитете ко второму повторному чтению наработали поправки. Они урегулируют возврат потребителям средств, заложенных в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельной установки ими счетчиков тепла. Закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика. Также в ходе рассмотрения в сессионном зале нардепы изъяли из тела закона норму о том, что отказ потребителя (иного лица, согласно договору или закону заключает такой договор в интересах потребителя) от заключения договора с исполнителем комуслуги не освобождает его от обязанности оплаты фактически потребленной комуслуги, предоставленной этим исполнителем. Ранее сообщалось, что премьер хочет передать регулирование тарифов на коммуналку местной власти.

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