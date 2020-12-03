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В Украине хотят по новому механизму устанавливать тарифы на коммуналку
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03 декабря 2020, 16:57 9

В Украине хотят по новому механизму устанавливать тарифы на коммуналку

03 декабря 2020, 16:57 9
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Соответствующий закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика
Соответствующий закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла во втором повторном чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

За документ проголосовали 240 нардепов, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

В законе прописано, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Также предусмотрены дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

В профильном комитете ко второму повторному чтению наработали поправки. Они урегулируют возврат потребителям средств, заложенных в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельной установки ими счетчиков тепла.

Закон вводит дифференцированную оплату за воду и тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Также в ходе рассмотрения в сессионном зале нардепы изъяли из тела закона норму о том, что отказ потребителя (иного лица, согласно договору или закону заключает такой договор в интересах потребителя) от заключения договора с исполнителем комуслуги не освобождает его от обязанности оплаты фактически потребленной комуслуги, предоставленной этим исполнителем.

Ранее сообщалось, что премьер хочет передать регулирование тарифов на коммуналку местной власти.

коммунальные услуги парламент Украина Верховная Рада нардепы
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