Фигурант дела Гандзюк Игорь Павловский вышел из-под стражи

Ранее его осудили на 2 года условно за сокрытие преступления против активистки

Ранее его осудили на 2 года условно за сокрытие преступления против активистки

Фото: из открытых источников

Один из главных фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, который был асуджений за сокрытие преступления, вышел на свободу.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката Павловского Владимира Сергета, передает RegioNews.

Ранее Павловский заключил сделку со следствием и дал показания против предполагаемых заказчика и организатора преступления - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям - в создании преступной организации в Херсонской области и в похищении транспортных средств.

24 ноября истек срок содержания Игоря Павловского под стражей, который не был продлен прокуратурой.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

Павловский признал вину и просил утвердить соглашение между ним и прокуратурой, а также назвал организатором преступления главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Игоря Павловского признали виновным в укрывательстве преступления

16 октября 2020, 18:31