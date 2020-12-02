ЦИК обязала ТИК на Луганщине объявить результаты местных выборов

Несмотря на решение суда, комиссия не собралась на заседание

Несмотря на решение суда, комиссия не собралась на заседание

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обязала Марковскую ТИК на Луганщине объявить результаты местных выборов, поскольку она до сих пор их не объявила.

Об этом в Facebook сообщил кандидат на голову ОТГ Игорь Дзюба, который по предварительным результатам, победил на местных выборах.

Обязать Марковскую поселковую территориальную избирательную комиссию Старобельского района Луганской области безотлагательно принять меры, направленные на исполнение решения Луганского окружного административного суда от 22 ноября 2020 года по делу № 360/4523/20... принять решение о признании лица избранным Марковским поселковым головой Старобельского района Луганской области", - говорится в решении ЦИК.

Центризбирком распорядился также проинформировать Центральную избирательную комиссию о принятом решении не позже, чем до 3 декабря 2020 года.

Однако, как сообщает Игорь Дзюба, заседание Марковской ТИК не состоялось сегодня из-за отсутствия кворума. На заседание не явился ни один из замененных ранее членов комиссии.

Он утверждает, что ТИК не объявляет результаты выборов главы ОТГ, а местный совет не выбирает секретаря.

Напомним, ЦИК во второй раз прекратила полномочия Каролино-Бугазского теризбиркома.