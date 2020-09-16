Убийство Гандзюк: Павловский признал вину и просит утвердить соглашение
Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.
Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы, передает RegioNews.
"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины... Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", - заявил Павловский.
В заседании суда объявлен перерыв после подачи ходатайства о привлечении потерпевших.
Ожидается, что мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда. Защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.
Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.
20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.