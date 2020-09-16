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16 сентября 2020, 15:41 3

Убийство Гандзюк: Павловский признал вину и просит утвердить соглашение

16 сентября 2020, 15:41 3
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Павловского обвиняют в сокрытии преступления.
Павловского обвиняют в сокрытии преступления.
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українською мовою

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы, передает RegioNews.

"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины... Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", - заявил Павловский.

В заседании суда объявлен перерыв после подачи ходатайства о привлечении потерпевших.

Ожидается, что мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда. Защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

20 августа фигурантам дела об убийстве Гандзюк продлили арест.

суд подозрение убийство Херсон Екатерина Гандзюк
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