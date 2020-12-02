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02 декабря 2020, 21:43 5

Избиение ветеранов АТО во Львове: троим полицейским сообщили о подозрении

02 декабря 2020, 21:43 5
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Фото: из открытых источников
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Трем работникам Нацполиции, которые 16 ноября избили двух ветеранов АТО в центре Львова, сообщено о подозрении в групповом хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщили о подозрении трем сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 ноября трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в нетрезвом состоянии и в нерабочее время в ходе конфликта нанесли телесные повреждения двум мужчинам.

Впоследствии было установлено, что пострадавшие являются ветеранами АТО. Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР во Львове.

Напомним, 16 ноября во Львове на двух ветеранов АТО напали полицейские. Нападавшие – сотрудники подразделений Нацполиции из разных областей, были вне службы.

Львов АТО полиция Избиение суд подозрение
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