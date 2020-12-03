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03 грудня 2020, 19:29 36

Фігурант справи Гандзюк Ігор Павловський вийшов з-під варти

03 грудня 2020, 19:29 36
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Раніше його засудили на 2 роки умовно за приховування злочину проти активістки
Раніше його засудили на 2 роки умовно за приховування злочину проти активістки
Фото: із відкритих джерел
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Один із головних фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський, який був асуджений за приховування злочину, вийшов на волю.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на адвоката Павловського Володимира Сергета, передає RegioNews.

Раніше Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення проти ймовірних замовника та організатора злочину - Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Павловський залишався під вартою за двома іншими звинуваченнями - у створенні злочинної організації в Херсонській області та у викраденні транспортних засобів.

24 листопада сплинув термін тримання Ігоря Павловського під вартою, який не був продовжений прокуратурою.

Нагадаємо, херсонську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина померла в лікарні через три місяці. В Офісі генпрокурора вважають, що Гандзюк замовив Владислав Мангер.

Павловський визнав провину і просив затвердити угоду між ним і прокуратурою, а також назвав організатором злочину голову Херсонської облради Владислава Мангера.

Одного з фігурантів справи Гандзюк визнали винним та призначили покарання

Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину

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