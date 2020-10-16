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16 октября 2020, 18:31 2

Одного из фигурантов дела Гандзюк признали виновным и назначили наказание

16 октября 2020, 18:31 2
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Игоря Павловского признали виновным в укрывательстве преступления
Игоря Павловского признали виновным в укрывательстве преступления
Фото из открытых источников
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Приморский районный суд Одессы принял решение относительно Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина.

Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку с прокуратурой, его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.

Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тысяч грн оставили без рассмотрения по просьбе истцов.

Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.

Павловский признал вину и просил утвердить соглашение между ним и прокуратурой, а также назвал организатором преступления главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

суд прокуратура уголовное дело Екатерина Гандзюк наказание
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