Одного из фигурантов дела Гандзюк признали виновным и назначили наказание
Приморский районный суд Одессы принял решение относительно Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина.
Павловскому назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако из-за того, что он пошел на сделку с прокуратурой, его освободили от отбывания этого срока с испытательным сроком на 1 год.
Ходатайство о взыскании с Павловского морального вреда в размере 500 тысяч грн оставили без рассмотрения по просьбе истцов.
Напомним, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка умерла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Мангер.
Павловский признал вину и просил утвердить соглашение между ним и прокуратурой, а также назвал организатором преступления главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.