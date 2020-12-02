Шмыгаль рассказал, будут ли увольнять главу Минздрава Степанова

Премьер считает, что сейчас менять министра некорректно

Премьер считает, что сейчас менять министра некорректно

Фото: Кабмин

Об этом он рассказал в интервью журналу "Корреспондент", передает RegioNews.

В частности, Шмыгаль прокомментировал информацию СМИ о возможном назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко вместо Максима Степанова.

Он отметил, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свой пост.

Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль.