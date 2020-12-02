14:24  02 декабря
Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
18:26  02 декабря
В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 21:33 26

Шмыгаль рассказал, будут ли увольнять главу Минздрава Степанова

02 декабря 2020, 21:33 26
Читайте також українською мовою
Премьер считает, что сейчас менять министра некорректно
Премьер считает, что сейчас менять министра некорректно
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал информацию о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он рассказал в интервью журналу "Корреспондент", передает RegioNews.

В частности, Шмыгаль прокомментировал информацию СМИ о возможном назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко вместо Максима Степанова.

Он отметил, что любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свой пост.

Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него по поводу возможной отставки. Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль.

Минздрав Денис Шмыгаль Максим Степанов увольнение Кабмин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль
02 декабря 2020, 19:43
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
02 декабря 2020, 17:46
В Минздраве сказали, сколько процентов украинцев переболели коронавирусом
02 декабря 2020, 17:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »