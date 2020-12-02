Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева

Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой "Укроборонпрома"

Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой "Укроборонпрома"

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины во время заседания 2 декабря согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат и постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, Юрия Гусева отправляют в отставку "в связи с переходом на другую работу", однако не уточнил, на какую именно.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений ... увольнение Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев является одним из претендентов на должность руководителя государственного концерна "Укробронпром".

Напомним, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром" - СМИ.