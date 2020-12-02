14:24  02 декабря
Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
18:26  02 декабря
В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 14:24 59

Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева

02 декабря 2020, 14:24 59
Читайте також українською мовою
Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой "Укроборонпрома"
Ранее СМИ сообщали, что его могут назначить главой "Укроборонпрома"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины во время заседания 2 декабря согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат и постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, Юрия Гусева отправляют в отставку "в связи с переходом на другую работу", однако не уточнил, на какую именно.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений ... увольнение Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)", - написал Мокан.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев является одним из претендентов на должность руководителя государственного концерна "Укробронпром".

Напомним, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром" - СМИ.

Кабмин увольнение Херсонская ОГА заседание Юрий Гусев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин отменил карантиа выходного дня: Шмыгаль сказал, какие ограничения будут действовать
02 декабря 2020, 14:04
Стало известно, когда Конституционный восстановит рассмотрение дел
01 декабря 2020, 17:05
Кличко заявил, что хочет создать в Киевсовете "большую коалицию"
01 декабря 2020, 16:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »