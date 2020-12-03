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03 декабря 2020, 14:09 696

Ровенская районная рада избрала нового главу: что известно

03 декабря 2020, 14:09 696
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Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники
Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники
Фото: Суспильне
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Сегодня, 3 декабря, новоизбранный Ровенский районный совет, в состав которого вошли представители восьми политсил, избрал нового председателя - Василия Тимощука.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Василий Тимощук принес присягу как новоизбранный председатель райсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатуру Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники, а другого кандидата на эту должность Виктора Бабака от "Слуги народа" - 21 депутат.

Кроме того, временный президиум сформировали пятеро депутатов. Председателем временного президиума райсовета избрали Владимира Пилипчука.

Напомним, в Ровно мэром города избрали Александра Третьяка, в первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%.

политика Ровно глава Район Совет
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