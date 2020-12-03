Ровенская районная рада избрала нового главу: что известно

Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники

Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники

Фото: Суспильне

Сегодня, 3 декабря, новоизбранный Ровенский районный совет, в состав которого вошли представители восьми политсил, избрал нового председателя - Василия Тимощука.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Василий Тимощук принес присягу как новоизбранный председатель райсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатуру Василия Тимощука от "Европейской солидарности" поддержали 33 районные избранники, а другого кандидата на эту должность Виктора Бабака от "Слуги народа" - 21 депутат.

Кроме того, временный президиум сформировали пятеро депутатов. Председателем временного президиума райсовета избрали Владимира Пилипчука.

Напомним, в Ровно мэром города избрали Александра Третьяка, в первом туре голосования он был на втором месте с поддержкой 16,93%.