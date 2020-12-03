Юрий Гусев назначен гендиректором Укроборонпрома

Избрание главы Полтавского областного совета на второй срок подряд случилось впервые. Что это: результат профессиональной работы в прошлой каденции или политические договоренности?

02 декабря 2020

Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук

Отставка главы Харьковщины Кучера была отсрочена в связи с его участием в выборах мэра Харькова. Но он их проиграл не только победителю Кернесу, но и выдвиженцу ОПЗЖ Фельдману