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03 декабря 2020, 10:41 6

Юрий Гусев назначен гендиректором Укроборонпрома

03 декабря 2020, 10:41 6
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Соответствующий указ подписал президент
Соответствующий указ подписал президент
Фото из открытых источников
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Указ «О назначении Ю.Гусева генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром» обнародован сегодня на сайте президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Назначить ГУСЕВА Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в Указе №532/2020.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский указом уволил Юрия Гусева с должности главы Херсонской ОГА, а 1 декабря СМИ заявляли, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром”.

назначение президент Укроборонпром указ Юрий Гусев
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