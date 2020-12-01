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01 декабря 2020, 15:48 232

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром" - СМИ

01 декабря 2020, 15:48 232
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Нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут
Нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут
Фото: из открытых источников
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Председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев возглавил государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом в Telegram сообщила журналист и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина, передает RegioNews.

По ее словам, решение о назначении Гусева окончательное.

Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно)", - написала журналистка.

Она также добавила, что нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут, в качестве исполняющего обязанности на несколько месяцев на этом посту останется один из заместителей Гусева.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев является одним из претендентов на должность руководителя государственного концерна "Укробронпром".

Херсон Херсонская ОГА Юрий Гусев Укроборонпром назначение
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