Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев может возглавить "Укроборонпром" - СМИ

Нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут

Нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут

Фото: из открытых источников

Об этом в Telegram сообщила журналист и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина, передает RegioNews.

По ее словам, решение о назначении Гусева окончательное.

Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно)", - написала журналистка.

Она также добавила, что нового председателя ОГА в Херсонскую область пока назначать не будут, в качестве исполняющего обязанности на несколько месяцев на этом посту останется один из заместителей Гусева.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев является одним из претендентов на должность руководителя государственного концерна "Укробронпром".