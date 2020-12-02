Побиття ветеранів АТО у Львові: трьом поліцейським повідомили про підозру
Трьом працівникам Нацполіції, які 16 листопада побили двох ветеранів АТО у центрі Львова, повідомлено про підозру у груповому хуліганстві.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.
При процесуальному керівництві Львівської обласної прокуратури під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, повідомили про підозру трьом співробітникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 16 листопада троє співробітників поліції із Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей у нетверезому стані та в неробочий час під час конфлікту завдали тілесних ушкоджень двом чоловікам.
Згодом було встановлено, що потерпілі є ветеранами АТО. Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Львові.
Нагадаємо, 16 листопада у Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські. Нападники – працівники підрозділів Нацполіції з різних областей, були поза службою.