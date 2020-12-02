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02 грудня 2020, 21:43 6

Побиття ветеранів АТО у Львові: трьом поліцейським повідомили про підозру

02 грудня 2020, 21:43 6
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Поліцейські в нетверезому стані побили ветеранів війни в центрі міста
Фото: із відкритих джерел
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Трьом працівникам Нацполіції, які 16 листопада побили двох ветеранів АТО у центрі Львова, повідомлено про підозру у груповому хуліганстві.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

При процесуальному керівництві Львівської обласної прокуратури під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб, повідомили про підозру трьом співробітникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 16 листопада троє співробітників поліції із Тернопільської, Чернівецької та Волинської областей у нетверезому стані та в неробочий час під час конфлікту завдали тілесних ушкоджень двом чоловікам.

Згодом було встановлено, що потерпілі є ветеранами АТО. Досудове розслідування проводить Територіальне управління ДБР у Львові.

Нагадаємо, 16 листопада у Львові на двох ветеранів АТО напали поліцейські. Нападники – працівники підрозділів Нацполіції з різних областей, були поза службою.

Львів АТО поліція Побиття суд підозра
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