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В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
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02 декабря 2020, 18:26 3

В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции

02 декабря 2020, 18:26 3
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Фото: из открытых источников
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С начала суток, 2 декабря в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Водяное противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета.

Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет", - рассказали в штабе.

Также сообщается, что саперы ГСЧС разминировали более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Напомним, ООС: боевики за сутки дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе.

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