Скандальный экс-глава ЦИК стал депутатом на Днепропетровщине

Речь идет фигуранта дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов Михаиле Охендовском

Речь идет фигуранта дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов Михаиле Охендовском

Фото из открытых источников

Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский был избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Он возглавлял ЦИК с 2013 по 2018 год и обвинялся по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В 2016 году Охендовскому вручили подозрение в получении взяток, что были зафиксированы в "черной бухгалтерии" Партии регионов. Недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тимчук.