Мэр Запорожья Буряк принял присягу и провел первую сессию горсовета

На сессии присутствовали 61 депутат из 64

На сессии присутствовали 61 депутат из 64

Фото: sich.zp.ua

Сегодня, 1 декабря, состоялась первая сессия 8-го созыва Запорожского городского совета, на которой мэр Владимир Буряк принял присягу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию муниципального телеканала Z.

Заседание открыл председатель Запорожской городской территориальной избирательной комиссии Запорожского района Андрей Кондратенко. Он зачитал список всех представителей политсил, которые по результатам местных выборов прошли в Запорожский городской совет, и поздравил их.

Также председатель ТИК огласил фамилию победителя выборов городского главы Запорожья. Им, как известно, стал действующий городской глава Владимир Буряк.

После этого Владимир Буряк зачитал текст присяги. Потом сессия была завершена.

Так, сессия продлилась меньше часа. Отметим, что секретаря горсовета пока не выбрали.

Напомним, Буряк снова победил на выборах мэра Запорожья.