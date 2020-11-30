Полиция считает, что "Барабашово" могли поджечь

Открыто уголовное производство

Открыто уголовное производство

Фото facebook.com/barabashovo

По факту масштабного пожара на территории торгового центра в субботу полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковского области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания составила около 3000 кв. метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове горел торговый центр "Барабашово" - пострадавших нет.