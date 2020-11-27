Зеленский назначил председателем Харьковской ОГА Айну Тымчук: что о ней известно

Тымчук в разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации

Тымчук в разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации

Офис президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ № 522/2020 президент подписал 27 ноября.

"Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности", - сообщили в ОП.

Там также подчеркнули, что президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Отметим, что сегодня Зеленский уволил с должности главы Харьковской ОГА Алексея Кучера. Об этом говорится в указе №521 на сайте президента.

Справка: Айна Тимчук родилась 1973 года в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского главы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Напомним, Кабинет министров Украины во время заседания 25 ноября согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. Тогда же правительство согласовало назначение на эту должность Айну Тимчук. Во время заседания Кабмин заслушал кандидатку, которая представила свое видение работы.