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30 ноября 2020, 13:16 406

В Киеве вкладчики банка "Аркада" вновь перекрыли Крещатик

30 ноября 2020, 13:16 406
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Главная улица столицы будет перекрыта до 18:00
Главная улица столицы будет перекрыта до 18:00
Фото: КГГА
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В Киеве протестующие вкладчики банка "Аркада" перекрыли Крещатик. Также перекрыт проезд в квартале между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По словам активистов, на акции протеста они выходят с мая, но их никто не слышит. Пока известно, что главная улица Киева будет перекрыта до 20:00", - говорится в сообщении.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья обманутых инвесторов.

В течение двух недель будет предложен алгоритм достройки жилья для обманутых инвесторов. Мы не оставим людей один-на-один с ситуацией, в которую они попали", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что 30 ноября под Верховной Радой проходит митинг ФОПов.

Киев митинг протесты Аркада акция
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