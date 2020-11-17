Труханова официально объявили победителем на выборах мэра Одессы

Его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали

Его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) на заседании во вторник, 17 ноября, передает RegioNews.

По официальным данным, за Труханова, который баллотировался от партии "Доверяй делам", во втором туре проголосовал 93 921 избиратель.

За его оппонента, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Николая Скорика - 72 974 избирателей.

Таким образом, Труханова поддержали 54,28% проголосовавших.

Признать избранным Одесским городским головой ... Труханова Геннадия Леонидовича", - говорится в решении ТИК, которое поддержали все 18 членов горизбиркома.

Ранее Николай Скорик заявлял, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Труханов победил во всех районах города.