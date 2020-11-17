17:15  17 ноября
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
16:51  17 ноября
Умер народный артист Украины Роман Виктюк
17:58  17 ноября
Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 17:04 12

Труханова официально объявили победителем на выборах мэра Одессы

17 ноября 2020, 17:04 12
Читайте також українською мовою
Его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали
Его поддержали 54,28% избирателей, которые пришли на участки и проголосовали
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во втором туре выборов мэра Одессы официально объявили победителем Геннадия Труханова.

Об этом сообщил председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) на заседании во вторник, 17 ноября, передает RegioNews.

По официальным данным, за Труханова, который баллотировался от партии "Доверяй делам", во втором туре проголосовал 93 921 избиратель.

За его оппонента, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Николая Скорика - 72 974 избирателей.

Таким образом, Труханова поддержали 54,28% проголосовавших.

Признать избранным Одесским городским головой ... Труханова Геннадия Леонидовича", - говорится в решении ТИК, которое поддержали все 18 членов горизбиркома.

Ранее Николай Скорик заявлял, что намерен обжаловать результаты выборов в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Труханов победил во всех районах города.

Одесса голосование Местные выборы Геннадий Труханов второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК зарегистрировала Гунько народным депутатом, он принес присягу нардепа
17 ноября 2020, 15:51
Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов мэра
17 ноября 2020, 15:08
Действующий мэр Краматорска проиграл выборы во втором туре
17 ноября 2020, 14:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »