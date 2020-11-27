Правительство оставило на том же уровне рост расходов на Офис президента в Бюджете-2021
По сравнению с первым чтением план расходов не изменился - 1,227 млрд гривен
По сравнению с первым чтением план расходов не изменился - 1,227 млрд гривен
Расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысячи гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысячи гривен).
Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной Рады, пишет
По сравнению с проектом бюджета, который правительство подало в Верховную Раду в сентябре, сумма расходов на обслуживание деятельности президента и Офиса президента не изменилась.
Напомним, 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады.
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