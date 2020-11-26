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26 ноября 2020, 16:59

На портале "Дия" запустили профиль избирателя: зачем это нужно

26 ноября 2020, 16:59
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Теперь пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей
Теперь пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей
Рixabay
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Министерство цифровой трансформации Украины добавило профиль избирателя к е-кабинету гражданина на портале "Дия".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.

Отмечается, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в е-кабинете гражданина доступные данные: место регистрации, адрес голосования и адрес избирательной комиссии.

Пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию по выборам, если приглашение на выборы потерялось.

Напомним, ранее в ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дия".

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