На портале "Дия" запустили профиль избирателя: зачем это нужно
Теперь пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей
Теперь пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей
Министерство цифровой трансформации Украины добавило профиль избирателя к е-кабинету гражданина на портале "Дия".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram.
Отмечается, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в е-кабинете гражданина доступные данные: место регистрации, адрес голосования и адрес избирательной комиссии.
Пользователи портала "Дия" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию по выборам, если приглашение на выборы потерялось.
Напомним, ранее в ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дия".
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