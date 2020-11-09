Суд признал недействительными результаты выборов депутатов Херсонского облсовета

Херсонскую областную ТИК обязали пересчитать голоса на нескольких участках

Херсонскую областную ТИК обязали пересчитать голоса на нескольких участках

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Протокол Херсонской областной ТИК о результатах выборов депутатов Херсонского облсовета признан недействительным после установления многочисленных нарушений избирательного законодательства во время подсчета голосов на указанных судом избирательных участках.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Решением Херсонского окружного админсуда признано противоправным бездействие Херсонской областной ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района Херсонской области по установлению итогов голосования в границах части территориального избирательного округа №5 и №3.

Действия Херсонской областной ТИК по составлению протокола о результатах выборов депутатов Херсонского облсовета признаны противоправными, а протокол недействительным.

Такое решение суд принял после установления многочисленных нарушений избирательного законодательства во время подсчета голосов на указанных избирательных участках.

Суд визнав недійсним протокол Херсонської обласної ТВК про результати виборів депутатів Херсонської... Posted by Херсонський окружний адміністративний суд on Saturday, November 7, 2020

Херсонскую областную ТИК обязали осуществить пересчет голосов на этих участках.

Напомним, сегодня в Черновцах суд отменил решение городской ТИК о пересчете голосов.