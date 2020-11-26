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26 ноября 2020, 16:25 3

На Киевщине поймали преступную банду, которая блокировала работу избиркома

26 ноября 2020, 16:25 3
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Злоумышленников задержала полиция
Злоумышленников задержала полиция
Фото из открытых источников
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В поселке Коцюбинское Киевской области группа мужчин пыталась заблокировать работу избирательной комиссии. Злоумышленников задержала полиция.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, пишет RegioNews.

Инцидент произошел после того, как группа мужчин в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов.

"Неизвестные мужчины начали блокировать работу членов комиссии и между ними возникла потасовка. Сотрудники полиции мгновенно прибыли на место происшествия, где задержали пятерых правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в полиции.

Одним из задержанных оказался представитель одной из политических партий. Он пояснил, что таким образом он пытался присутствовать при пересчете голосов, а его сообщники - это частные охранники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Луганщине задержали организаторов незаконного "референдума" 2014 года.

выборы Украина полиция Киевская область Местные выборы
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