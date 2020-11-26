В Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами

Претензии есть к министрам образования, здравоохранения, финансов, экономики, инфраструктуры и соцполитики

Претензии есть к министрам образования, здравоохранения, финансов, экономики, инфраструктуры и соцполитики

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В Верховной раде больше всего претензий к работе министров образования Сергея Шкарлета, здравоохранения Максима Степанов, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмыгаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Об этом сообщает РБК-Украина, передаёт RegioNews.

Относительно претензий к Шкарлету, то в "Слуге народа" считают, что он недостаточно активно лоббирует интересы министерства, а также, что он активно продвигает интересы высшей школы в ущерб другим отраслям образования.

К Максиму Степанову главная претензия со стороны нардепов - плохая организация борьбы с пандемией коронавируса. Источник в "Голосе" уверяет, что отставка Степанова - вопрос якобы уже решенный, и может произойти уже на следующей неделе. Но в "Слуге народа" дают более осторожные прогнозы.

Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года, - сказал собеседник в монобольшинстве.

Кроме этого, возникают вопросы к работе министров финансов и экономики Сергею Марченко и Игорю Петрашко. При этом отмечают, что Марченко в разгар бюджетного процесса вряд ли будут трогать.

Также неизвестно, выльется ли недовольство относительно Петрашко в реальные действия со стороны парламента. Однако есть вероятность того, что Минэкономики могут разделить, создав отдельное Министерство аграрной политики, которое может отойти представителям группы "Довира".

Массовое закрытие санаторных школ-интернатов стало поводом недовольства работой Марины Лазебной, на которую ополчились мажоритарщики.

Она и ее команда настроила против себя депутатов. И депутаты уже готовы регистрировать постановление о ее увольнении, - рассказал один из депутатов.

Еще один министр, работой которого недовольны - Владислав Криклий. Собеседники издания и в министерстве, и во фракции накал с Криклием объясняют тем, что министр почти "не прислушивается к рекомендациям" руководства комитета. Плюс у него якобы возник конфликт с группой депутатов, близкой к Игорю Коломойскому.

Напомним, ранее сообщалось, что ещё в сентябре Разумков сказал, к каким министрам у Рады "есть вопросы".