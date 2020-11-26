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26 ноября 2020, 09:03 47

В Минфине заявили об успешных переговорах с МВФ по госбюджету

26 ноября 2020, 09:03 47
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Это позволит продолжить программу МВФ для получения нового транша
Это позволит продолжить программу МВФ для получения нового транша
Фото: из открытых источников
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В Министерстве финансов Украины заявили, что украинская сторона успешно завершила переговоры с Международным валютным фондом касательно параметров проекта госбюджета на следующий год.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

В министерстве заявляют, что это было одной из предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша. Стороны обсуждали, в частности, рамки доходов, расходов и дефицита.

Напомним, 23 ноября комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не получал доработанный правительством ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2021 год, но надеется получить его в ближайшее время.

МВФ бюджетные деньги бюджет Минфин финансовая помощь
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