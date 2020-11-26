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26 ноября 2020, 14:34 1690

Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях

26 ноября 2020, 14:34 1690
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Все они подали заявления об увольнении в связи с избранием головами общин на местных выборах
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех председателей районных государственных администраций в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, Президент уволил Виктора Медвидя с должности главы Раховской районной государственной администрации Закарпатской области. Он написал заявление об увольнении, так как был избран председателем Раховской ОТГ от партии "Слуга народа".

Также Зеленский распорядился уволить Ларису Осадчук с должности главы Борзнянской РГА Черниговской области. Ее избрали председателем Борзнянской городской общины.

Анатолий Хворостянов был уволен с должности главы Ореховской районной государственной администрации Запорожской области. На местных выборах он был избран мэром от ОПЗЖ в Орехове.

Напомним, президент уволил главу Черниговской РГА, которого задержали на взятке.

Также сообщалось, что Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА.

Владимир Зеленский увольнение Закарпатье президент РГА Черниговская область
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