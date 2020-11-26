Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях
Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех председателей районных государственных администраций в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Так, Президент уволил Виктора Медвидя с должности главы Раховской районной государственной администрации Закарпатской области. Он написал заявление об увольнении, так как был избран председателем Раховской ОТГ от партии "Слуга народа".
Также Зеленский распорядился уволить Ларису Осадчук с должности главы Борзнянской РГА Черниговской области. Ее избрали председателем Борзнянской городской общины.
Анатолий Хворостянов был уволен с должности главы Ореховской районной государственной администрации Запорожской области. На местных выборах он был избран мэром от ОПЗЖ в Орехове.
Напомним, президент уволил главу Черниговской РГА, которого задержали на взятке.
Также сообщалось, что Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА.