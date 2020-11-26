Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях

Все они подали заявления об увольнении в связи с избранием головами общин на местных выборах

Все они подали заявления об увольнении в связи с избранием головами общин на местных выборах

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех председателей районных государственных администраций в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.

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