Слишком разные люди: Фокин рассказал, почему 28 лет не общался с Кравчуком

Он считает, что первый президент умеет приспосабливаться к любой политической ситуации

Он считает, что первый президент умеет приспосабливаться к любой политической ситуации

Фото: EA daily

Бывший премьер-министр Украины, экс-глава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин рассказал, что до работы в ТКГ не общался с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, "не было ни потребности, ни интереса с ним общаться".

Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине", передает RegioNews.

Как заявил Фокин, после ухода из правительства в 1992 году и до начала работы в ТКГ он не общался с Леонидом Макаровичем, так как "в этом не было ни нужды, ни интереса" и они "разные люди".

Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда - "лучше быть, чем казаться", - отметил он.

Как уточнил первый премьер Украины, ранее его никогда не увольняли с работы и не исключали, и все это "пришлось испытать уже за финишной чертой", за что винит только себя, что "поверил людям, которые доверия не заслуживают".

Напомним, 30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ.

1 октября Кравчук рассказал подробности скандального увольнения Фокина из ТКГ.