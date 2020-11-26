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26 ноября 2020, 11:44 472

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Днепропетровщину

26 ноября 2020, 11:44 472
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Он примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим
Он примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что в Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим.

Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, 24 ноября стало известно, что генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавирусной болезни.

Украина президент Днепропетровская область визит офис
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