Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Днепропетровщину
Он примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим
Он примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.
Отмечается, что в Днепре глава государства примет участие в церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревим.
Также Зеленский осмотрит объекты, которые возводят в рамках программы "Большая стройка".
Напомним, 24 ноября стало известно, что генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавирусной болезни.
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