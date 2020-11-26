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26 ноября 2020, 13:47 466

Зеленский принял участие в церемонии прощания с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревим

26 ноября 2020, 13:47 466
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Дегтярев умер от коронавируса
Дегтярев умер от коронавируса
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с генеральным директором Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" Александром Дегтяревим.

Церемония состоялась сегодня, 26 ноября, во Дворце культуры машиностроителей в Днепре, пишет RegioNews.

Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Александра Дегтярева, выразив им соболезнования. Президент подчеркнул, что его "смерть – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира".

"Это был великий украинский конструктор, выдающийся ученый. Он много чего сделал. Был директором КБ "Южное" много лет подряд, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", – цитирует слова Зеленского его прессслужба.

Также глава государства инициировал присвоение Дегтяреву звание Героя Украины посмертно.

"Главное сегодня – не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что это обязательно будет сделано", – заверил Владимир Зеленский.

Напомним, 24 ноября стало известно, что генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавирусной болезни.

Офис президента смерть президент Днепр визит
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