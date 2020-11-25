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25 ноября 2020, 17:28 4

В полиции назвали количество дел, которые открыли с начала избирательной кампании

25 ноября 2020, 17:28 4
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В целом органы полиции составили 2455 протоколов о совершении админправонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства
В целом органы полиции составили 2455 протоколов о совершении админправонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства
Фото из открытых источников
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Органы Национальной полиции с начала избирательной кампании получили 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства, и открыли 1182 уголовные производства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД отметили, что согласно части 7 статьи 23 "Публичность и открытость избирательного процесса" Избирательного кодекса, в течение 10 дней после дня голосования НПУ обеспечивает обнародование обобщенных сведений о количестве начатых уголовных производств и количество зарегистрированных органами Нацполиции обращений, связанных с нарушением законодательства о выборах во время соответствующего избирательного процесса.

"В период с 5 сентября по 25 ноября 2020 года в целом поступило 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. До Единого реестра досудебных расследований внесены сведения относительно 1182 уголовных производств: 762 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 420 – связанных с избирательным процессом", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в целом органы полиции составили 2455 протоколов о совершении админправонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Напомним, в Бердянске главе избиркома сообщили о подозрении в фальсификации на выборах.

выборы Украина нарушения полиция МВД
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