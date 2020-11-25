Боевики на Донбассе притихли, сегодня - ни одного вражеского обстрела
Сегодня, 25 ноября, на Донбассе в зоне боевых действий не было зафиксировано нарушений режима "тишины".
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - сообщили на передовой.
В штабе ООС также отметили, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано 7 гектаров территории и передано на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.
"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - заверили наши защитники.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, November 25, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе. К сожалению, от пули снайпера погиб военный.