15:04  25 ноября
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
14:59  25 ноября
Кабмин выделил дополнительные средства на кислород в больницах Черниговщины
18:25  25 ноября
Боевики на Донбассе притихли, сегодня - ни одного вражеского обстрела
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 17:11 51

Кабмин придумал, как бороться с клонами кандидатов на выборах

25 ноября 2020, 17:11 51
Читайте також українською мовою
Во время местных выборов их количество было особенно заметно
Во время местных выборов их количество было особенно заметно
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, которым предлагается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до проведения выборов.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, на заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины".

Предлагается информировать избирателей о кандидатах, которые на протяжении 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию, имя и отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК", - говорится в тексте решения.

По мнению чиновников, такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.

Напомним, кандидати-клони балотуються на посади мерів у 24 містах, - КВУ.

выборы Кабмин закон заседание Избирательный кодекс избиратели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство возобновило выдачу "пакета малыша"
25 ноября 2020, 16:58
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
25 ноября 2020, 15:04
Кабмин выделил дополнительные средства на кислород в больницах Черниговщины
25 ноября 2020, 14:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »