Кабмин придумал, как бороться с клонами кандидатов на выборах

Во время местных выборов их количество было особенно заметно

Во время местных выборов их количество было особенно заметно

Фото: flickr

Кабинет министров Украины согласовал проект закона, которым предлагается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до проведения выборов.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews. По его словам, на заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины". Предлагается информировать избирателей о кандидатах, которые на протяжении 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию, имя и отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК", - говорится в тексте решения. По мнению чиновников, такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности. Напомним, кандидати-клони балотуються на посади мерів у 24 містах, - КВУ.

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