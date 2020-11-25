Кабмин придумал, как бороться с клонами кандидатов на выборах
Кабинет министров Украины согласовал проект закона, которым предлагается предупреждать избирателей о том, что кандидаты меняли фамилию, имя и отчество за пол года до проведения выборов.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
По его словам, на заседании 25 ноября Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины".
Предлагается информировать избирателей о кандидатах, которые на протяжении 6 последних месяцев до дня выборов меняли фамилию, имя и отчество путем обязанности внесения таких сведений в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародование этой информации ЦИК и ТИК", - говорится в тексте решения.
По мнению чиновников, такие изменения обусловлены случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами относительно своей личности.
Напомним, кандидати-клони балотуються на посади мерів у 24 містах, - КВУ.