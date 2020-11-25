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25 ноября 2020, 13:44 2

В Раде назвали гендерные квоты на выборах главным успехом года

25 ноября 2020, 13:44 2
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Среди избранных кандидатов 36% составляют женщины
Среди избранных кандидатов 36% составляют женщины
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что среди избранных на местных выборах кандидатов 36% составили женщины. По ее мнению, это является главным успехом этого года.

Как передает RegioNews, об этом Кондратюк рассказала в ходе 4 Украинского женского конгресса.

Самый главный успех этого года... - гендерные квоты на местных выборах сработали. По предварительным подсчетам, среди избранных на выборах 25 октября кандидатов 36% составляют женщины, в областных советах - 27% избранных депутатов женщины, в районных - почти 34%", - заявила Кондратюк.

По ее словам, партии, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей и получили наибольшее количество мандатов, провели в местные советы от 34% до 40% женщин.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что зарплаты женщин меньше, чем зарплаты мужчин на 25%.

ВР женщины квоты выборы депутаты
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