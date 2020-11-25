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25 ноября 2020, 16:58 3

Правительство возобновило выдачу "пакета малыша"

25 ноября 2020, 16:58 3
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Выдача была временно остановлена из-за решения Антимонопольного комитета
Выдача была временно остановлена из-за решения Антимонопольного комитета
Фото из открытых источников
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Кабинет министров принял постановление относительно обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Выдача была временно остановлена из-за решения Антимонопольного комитета.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября, пишет RegioNews.

Согласно постановлению, "пакет малыша" выдается в роддоме на каждого рожденного ребенка; в случае отсутствия - в управлении социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя.

Постановлением предоставляется возможность в виде исключения, выплачивать денежную компенсацию "пакета малыша" на детей, родившихся в период с 24.10.2020 по 01.07.2021, в случае неполучения в течение 30 дней со дня рождения ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" по независящим от получателя причинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Антимонопольным комитетом Украины 30 июня принято решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Напомним, 29 июля правительство приняло решения, согласно которому в Украине вместо "Пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "Пакет малыша".

30 сентября Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде.

Кабмин Украина АМКУ правительство Пакет малыша
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